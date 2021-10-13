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Министерство образования и науки Украины рекомендует учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября.

«За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 по всей территории Украины, согласно данным Минздрава, стремительно возросла. Согласно решению Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и предложению Минздрава, Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18.10.21», - сообщил  министр Сергей Шкарлет.

В своем письме ведомство также обратилось в местные органы власти с рекомендацией принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ.

Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними определяются исключительно решением педагогического совета учебного заведения.

«Поэтому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН», - призвал Шкарлет.

Напомним, Министерство здравоохранения рекомендует Министерству образования и науки Украины перенести осенние каникулы в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.
ForUm

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