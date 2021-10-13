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Министерство здравоохранения рекомендует Министерству образования и науки Украины перенести осенние каникулы в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью ухудшается, в частности, каждый день у сотен детей обнаруживают COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из-за выявленных случаев COVID-19. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества не обязательных социальных контактов», - пояснил Виктор Ляшко.

 
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