Министерство здравоохранения рекомендует Министерству образования и науки Украины перенести осенние каникулы в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.
«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью ухудшается, в частности, каждый день у сотен детей обнаруживают COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из-за выявленных случаев COVID-19. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества не обязательных социальных контактов», - пояснил Виктор Ляшко.
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