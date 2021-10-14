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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, Зеленский побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.

Кроме того, президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Зеленский также ознакомится с объектами, которые строят в рамках Национальной программы «Большая стройка».
ForUm

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