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Украина подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Натальи Поклонской, которую российский президент Владимир Путин назначил там послом.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии Украинской правде.

«В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурорка российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже подняло перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской», - сказал он

Напомним, в среду президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в африканской республике Кабо-Верде.

Поклонская - уроженка Луганской области. До оккупации Крыма работала в прокуратуре. В 2014 году перешла на сторону сепаратистов - в марте 2014 ее назначили «прокурором АРК».

Украинские правоохранители объявили Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм, захват власти и преступную организацию. Кроме того, на нее завели дела за запрет Меджлиса и преследования украинцев.

 
ForUm

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