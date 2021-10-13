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Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

Об этом говорится в указе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце мая Поклонская сообщила, что не будет принимать участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для выборов в Госдуму, передает Интерфакс.

«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже», - сказала тогда Поклонская в видеообращении в соцсетях.

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку «Единой России». До этого она была прокремлевским прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц «Крымской весны» - способствовала аннексии полуострова Россией.

В Украине против Поклонской завершено досудебное расследование по факту госизмены.
ForUm

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