Сегодня около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ, сообщили в Украинской делегации ТКГ.

«Гарантии безопасности были предоставлены украинской стороной для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ «Золотое», - говорится в сообщении.

Оперативной группой ВСУ был задержан один из российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения.

У него было изъято оружие и боеприпасы.

Следует отметить, что этот гражданин подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.