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Жертвы кибератак, проводившихся при помощи вирусов-вымогателей, заплатили хакерам по всему миру около $400 млн в 2020 году, подсчитали в США.

«Глобальные экономические потери от программного обеспечения вымогателей являются значительными. Выплаты хакерам в результате нападений с использованием вирусов-вымогателей достигли в 2020 году более $400 млн по всему миру», - говорится в заявлении, распространенном на сайте Белого дома.

В администрации США отметили, что в первом квартале 2021 года подобные выплаты составили $81 млн, передает Интерфакс-Украина.

По данным Вашингтона, такие кибератаки совершаются против организаций любых размеров и вне зависимости от того, где они расположены.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. При этом власти страны приписывали ряд из них хакерам из России. Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.

США 13-14 октября проводят встречу в виртуальном формате, посвященную противодействию кибератакам с использованием вирусов-вымогателей. На обсуждения приглашены министры и представителя порядка 30 стран. В администрации Белого дома уточнили, что России в списке участников нет.

При этом представитель Белого дома отметил, что «это не исключает дальнейших возможностей для России участвовать» в будущих подобных встречах. Он также сообщил, что у США и РФ есть «отдельный канал» для обсуждения кибератак преступников-вымогателей.
ForUm

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