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Министерство здравоохранения рекомендует Министерству образования и науки Украины перенести осенние каникулы в учебных заведениях на 18 октября 2021 года. Позже МОН рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября.  Дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября. 

Невакцинированные от COVID-19 до ноября работники сферы образования Украины будут отстранены от работы, заявили в Минздраве. 

За сутки 12 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. 471 человек умер.

Нардеп «Слуги народа» и глава оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук заявила о готовности стать министром обороны, ее кандидатуру обсуждали во фракции.

АО «Укрзализныця» о новых правилах перевозок в условиях карантина.

Наращивать транзит российского газа через Украину опасно, поскольку из-за износа ее газотранспортная система может «лопнуть совсем», и Европа останется без этого канала поставок, заявил президент России Владимир Путин.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича Александру меру пресечения в виде содержания под стражей.
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