Наращивать транзит российского газа через Украину опасно, поскольку из-за износа ее газотранспортная система может «лопнуть совсем», и Европа останется без этого канала поставок, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Он напомнил, что в 2021 году поставки российского газа через Украину превысят обязательства по долгосрочному контракту на 10%. «Пусть спасибо хотя бы скажут - вместо этого одна ругань слышится», - приводит слова Путина Интерфакс.

«Изношенность ГТС Украины составляет 80-85%. Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние», - сказал он.

Путин заявил, что Россия готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 года и даже увеличить его, но нужно понимание объемов: «Мы готовы сохранить этот контракт, если будут обеспечены экономические и экологические условия. Готовы - нужно все считать».

Путин напомнил, что отношения РФ и Украины испортились после того как «в 2008 году мы не могли поднять закачанный там газ».

Как сообщал ForUm, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита.