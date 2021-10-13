Согласно обновленным правилам перевозок в карантинный период, с 21 октября железнодорожные перевозки в дальнем сообщении на «желтом» и «красном» уровнях будут разрешены пассажирам при условии наличия у них:

документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие вышеуказанных документов, кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность, не требуется.

АО «Укрзализныця» обеспечит контроль наличия указанных документов вместе с билетом и идентификационным документом на входе в вагон. В случае отсутствия любого из трех вышеупомянутых документов проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке. Возврат средств за приобретенные билеты в случае отказа от поездки осуществляется в соответствии с правилами перевозок пассажиров.

Поскольку проверка большего количества документов прогнозируемо может вызвать очереди при посадке, пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации и прибывать на вокзал заранее, сохранять спокойствие и дистанцию ​​на перроне.

АО «Укрзализныця» также обеспечит наличие сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов у сотрудников. А также работает над развертыванием мобильных пунктов экспресс-тестирования на крупнейших вокзалах страны.

«Новые правила для перевозки пассажиров – вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, для сохранения жизни и здоровья пассажиров и поездных бригад. Поэтому АО «Укрзализныця» организует выборочные проверки соблюдения карантинных требований по ходу следования поездов и обращается к пассажирам с просьбой немедленно сообщать службу поддержки о любых случаях нарушения обновленных правил проезда», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, на заседании Кабинета Министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидопасности.

Новые правила перевозок пассажиров между регионами не будут касаться несовершеннолетних пассажиров, поскольку для них пока не предусмотрена возможность оформления COVID-сертификата и получения прививки против коронавирусной болезни.