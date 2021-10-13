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За сутки 12 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

152703 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 79515 человек полностью иммунизированы – 73188 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 4901 человек;
  • летальных случаев - 471;
  • выздоровели - 6462 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2578394 лица;
  • выздоровели - 2304361 человек;
  • летальных случаев - 59 523;
  • проведено ПЦР-тестов - 13379666.

С начала прививочной кампании привито 7688564 человека, из них получили одну дозу - 7688562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6271274 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13959836 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.
ForUm

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