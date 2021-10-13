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В Ивано-Франковской области 12 октября произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.

Как сообщил Главный центр специального контроля, толчки были зафиксированы в 10:25.

Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе Ивано-Франковской области на глубине 5 км.

По классификации землетрясений относится к неощутимым. Согласно расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, говорится в сообщении.

«На протяжении 2021 года с территории Богородчанского района Ивано-Франковской области зарегистрировано землетрясение 13 июля с магнитудой 2,3», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, в сентября землетрясения зафиксировали в Тернопольской области.
ForUm

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