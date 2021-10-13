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Запасов природного газа в украинских хранилищах достаточно для покрытия потребностей населения и предприятий социальной сферы в отопительном сезоне, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Сегодня звучит много манипуляций в прессе и из уст оппозиционных политиков относительно тарифов на отопление. Также некоторые «эксперты» и СМИ разгоняют панику из-за проведения заседаний областных комиссий ТЭБ и ЧС по объявлению чрезвычайных ситуаций с поставками газа в регионах», - написал он  в Facebook.

Тимошенко заявил, что комиссии ТЭБ и ЧС сейчас собираются в областях только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа.

« Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет», - подчеркнул политик.

До 15 октября НАК «Нафтогаз Украины» готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы).

«Цена газа для нужд населения – 7,42 грн. По такой цене «Нафтогаз» продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующего компаниям для удовлетворения потребностей населения. Цена газа для потребностей социальной сферы (школы, больницы и т.п.) - 16,8 грн. Это уже полная цена с НДС и тарифом на транспортировку», - пишет Тимошенко.

«Достаточно разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены», - резюмировал замглавы ОП.
ForUm

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