После публикации расследования «Бабеля» о том, как фирма жены замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко заработала на спикерах президентского форума «Украина 30» «Нашим грошам» попали данные о заработках этой же фирмы Тимошенко «Гудмедиа» и на предвыборной кампании «Слуги народа» на местных выборах 25 октября 2020.

По данным издания, ООО «Гудмедиа» получило 1,23 млн грн за услуги по организации и проведению корпоративных мероприятий политической партии «Слуга народа» и ее региональных организаций.

В том числе за мероприятие в Запорожье 19 августа уплачено 100 тыс. грн, в Херсоне 20 августа 123 тыс. грн, Николаеве 21 августа 116 тыс. грн, в Днипре 26 августа 79 тыс. грн, в Кропивницком 27 августа 95 тыс. грн, Каневе 28 августа 97 тыс. грн , Полтаве 1 сентября 104 тыс. грн, Харькове 2 сентября 100 тыс. грн, Сумах 8 сентября 113 тыс. грн, Житомире 8 сентября 90 тыс. грн, Хмельницком 9 сентября 106 тыс. грн, Одессе 12 сентября 111 тыс. грн.

Подтверждение финансовым отношениям «Слуги народа» и «Гудмедиа» есть на сайте НАПК. В квартальном отчете партии указано, что партия заплатила фирме Тимошенко 1,23 млн грн за услуги проведения мероприятий, но без расшифровки каких именно.

Как известно, именно в даты президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочими визитами в вышеуказанных городах. Например, по данным сайта президента, в Каневе он посетил заповедник Тараса Шевченко и ознакомился с проблемой незавершенного строительства городского дома культуры. При этом об участии в партийных мероприятиях его партии на президентском сайте упоминалось.

Вместе с тем, по данным сети «Опора», которая следит за избирательными процессами в Украине, Зеленский принял участие в презентации кандидатов от партии «Слуга народа» на местных выборах, в частности кандидата на должность Уманского городского головы Андрея Дыкуна, кандидата на должность Смелянского городского головы Сергея Ананко, и кандидата на должность Черкасского городского головы директора компании Ukravit Виталия Ильченко и нескольких кандидатов в депутаты различных советов от партии «Слуга народа». В конце мероприятия Зеленский призвал поддержать их.

Кроме платы за организацию предвыборных мероприятий Зеленского «Гудмедиа» в 2020 году также получило средства на создание серии видео- и радиороликов «Украина - это ты» (пример) и «Решаешь ты» (пример) на общую сумму 250 тыс. грн.

Напомним, по данным «Бабеля», компания «Гудмедиа» в 2021 году получила минимум 6,5 млн грн от структур Рината Ахметова, Андрея Веревского, Юрия Косяка, Александра Гереги и других крупных бизнесменов. Они платили за участие их спикеров в форуме «Украина 30», инициатором которого был президент Владимир Зеленский.

Основателем и руководителем ООО «Гудмедиа» в марте 2020 был заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Затем владелицей фирмы стала его жена Алена Тимошенко, но до сентября этого года Кирилл Тимошенко числился на сайте компании как CEO.