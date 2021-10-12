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Требование Закона представлять государственному регистратору информацию о конечных бенефициарных владельцах не распространяется на религиозные организации. 

Фото: из октрытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказано в разъяснении Юридического отдела Украинской Православной Церкви, опубликованном 12 октября.

Как отмечается в разъяснении, в связи с принятием Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» №361 от 6 декабря 2019 года, были внесены изменения в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» от 15 мая 2003 года №755-IV. И теперь пункт 9 части 2 статьи 9 данного Закона обязывает юридических лиц вносить необходимые сведения государственным регистраторам о конечных бенефициарных владельцах. Нарушителей Закона ожидает штраф – от 17 тысяч до 51 тысячи гривен (от 1000 до 3000 НМДГ).

Ввиду этих нововведений Юридический отдел УПЦ обращает внимание, что в соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 9 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований»: «9) информация о конечном бенефициарном владельце юридического лица, в том числе конечном бенефициарном владельце его основателя, если учредитель – юридическое лицо (кроме религиозных организаций)»».

В связи с этим Юридический отдел подчеркивает: «Требование о представлении информации государственному регистратору о конечных бенефициарных владельцах не распространяется на Религиозные организации. Дальнейшие требования государственных регистраторов о предоставлении такой информации являются незаконными».

«Однако, обращаем внимание, что данное требование распространяется на общественные организации, общественные союзы, благотворительные организации, благотворительные общества, благотворительные учреждения и благотворительные фонды, которые сотрудничают с религиозными организациями, и/или учредителем/участником которых являются Религиозные организации», – уточняет Юридический отдел УПЦ.
ForUm

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