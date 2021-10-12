В среду, 13 октября, циклон принесет приличные дожди в Черкасскую, Полтавскую, Николаевскую, Херсонскую области, часть Днепропетровской, Кропивницкий с районами и Крым, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также влажная погода будет преобладать завтра на Прикарпатье (в Карпатах – со снегом), вероятны периодические дожди в Одесской области.

13 октября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой – большая вероятность плотных облаков, чем дождей.

В большинстве областей будет преобладать холодная погода, максимально + 8 + 12 градусов.

В восточных областях и на Запорожье среда предполагается самой теплой в Украине, до + 13 + 18 градусов! Именно эта часть Украины окажется в теплом секторе циклона.

Существенные осадки маловероятны, однако ожидается сильный ветер.

В Киеве завтра ночью 4 + 7 градусов, днем ​​+9 + 11 градусов, без существенных осадков.