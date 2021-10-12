также в разделеОбщество
12 октября. Картина дня 6
В Донецкой области будут заочно судить «народного депутата ДНР» 7
В Украине хотят ужесточить наказание за незаконное ношение госнаград 10
В Украине заблокировали канал сбыта фальшивых долларов премиум-качества 10
Новые правила перевозок не будут распространяться на детей 15
Вокруг Аскании-Новой запретили использовать химикаты 10
МВФ решил не отстранять Георгиеву из-за скандала с Doing Business 31
В Украине объявлено штормовое предупреждение 15
Суд освободил от наказания крымского боевика, награжденного минобороны РФ 18
МВД установило всех лиц, с кем Поляков контактировал перед смертью, таксист изменил показания 62
Суд оштрафовал «Кузницу на Рыбальском» на 47,3 миллиона 8
ОГП сообщил в Гаагу о «парадах военнопленных» и разрушении мостов на Донбассе 27
СБУ разоблачила торговцев оружием и особо опасными веществами, изъято 25 кг ртути 8
МинВОТ: Оккупанты блокируют движение через КПВВ «Станица Луганская» 26
В Украину в ведрах из-под мороженого везли наркотики на 12 млн 17
Around World Journal: Если бы киевские власти не отказались от предложения Медведчука производить вакцину от коронавируса, то она была бы создана уже, а не в 2022 году 16
Минимальная пенсия родным погибших в АТО/ООС возрастет до 7800 грн 10
В Буковеле пошел снег 20

В среду, 13 октября, циклон принесет приличные дожди в Черкасскую, Полтавскую, Николаевскую, Херсонскую области, часть Днепропетровской, Кропивницкий с районами и Крым, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также влажная погода будет преобладать завтра на Прикарпатье (в Карпатах – со снегом), вероятны периодические дожди в Одесской области.

13 октября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой – большая вероятность плотных облаков, чем дождей.

В большинстве областей будет преобладать холодная погода, максимально + 8 + 12 градусов.

В восточных областях и на Запорожье среда предполагается самой теплой в Украине, до + 13 + 18 градусов! Именно эта часть Украины окажется в теплом секторе циклона.

Существенные осадки маловероятны, однако ожидается сильный ветер.

В Киеве завтра ночью 4 + 7 градусов, днем ​​+9 + 11 градусов, без существенных осадков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
25
Теги