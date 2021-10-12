Безопасность Европы непосредственно связана с ситуацией безопасности в Украине, поэтому Украинское государство готово присоединиться к сотрудничеству в рамках инициативы Евросоюза об определении 2022 годом европейской обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по итогам 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве.

Он отметил, что координация шагов Украины и Европейского Союза для достижения мира на Донбассе была одной из ключевых тем нынешнего саммита. В частности, Президент Украины рассказал участникам встречи о вчерашнем телефонном разговоре с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на РФ, которая несомненно является стороной конфликта, что сегодня зафиксировано в Совместном заявлении», - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил Европейский Союз за продление ограничительных мер в отношении РФ, однако отметил необходимость их усиления.

«Потребность в укреплении санкционного давления назрела давно. В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении «выборов» в Госдуму РФ в оккупированном Крыму, Севастополе и на временно оккупированных территориях Украины на Донбассе. Без внимания не должны остаться и системные нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове Крым», - акцентировал президент и назвал важным шагом в этом направлении решение Совета ЕС о санкциях против восьми представителей так называемой судебной власти оккупированного Крыма.

Зеленский также сообщил, что участники сегодняшних встреч договорились об удвоении усилий для освобождения около 450 граждан Украины, которых незаконно удерживает Россия.

Президент Украины также отметил, что залогом независимости и национального суверенитета нашего государства является энергетическая безопасность, а завершение строительства «Северного потока-2» ставит перед Украиной новые вызовы. Учитывая это, сегодня лидеры договорились о стратегическом энергетическом диалоге высокого уровня между Украиной и Евросоюзом.

«Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы», - отметил Зеленский.

Президент Европейского совета Шарль Мишель со своей стороны отметил, что вопрос стабильности и безопасности является чрезвычайно важным. Он констатировал: ЕС продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя, а Украина может рассчитывать на неизменную поддержку Европейским Союзом территориальной целостности и независимости.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что они с президентом Европейского совета сегодня с визитом в Киеве как друзья и партнеры Украины и заверила в поддержке целостности и независимости нашего государства.

«Мы продолжаем поддерживать полное выполнение Минских соглашений, мы приветствуем ваши усилия, мы поддерживаем позицию вашего правительства и мы призываем Россию взять на себя ответственность как сторону конфликта», - подчеркнула она.