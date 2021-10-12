Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в ходе 23-го саммита Украина-ЕС затронул тему санкций ЕС против России.

Министр выразил благодарность за решение Совета ЕС ввести дополнительные санкции против восьми представителей российской оккупационной администрации в Крыму. Он акцентировал внимание на важности очередного продолжения экономических и секторальных санкций ЕС против РФ в декабре 2021 года.

Кулеба обратился к руководителю внешнеполитического ведомства ЕС с призывом применить к нарушителям прав человека в Крыму новый Глобальный правозащитный механизм санкций ЕС. Он также призвал уделить приоритетное внимание ЕС в сфере защиты прав человека именно ситуации на оккупированном полуострове.

«Мы настаиваем на жестких санкциях против государства-агрессора. Россия уже более семи лет систематически нарушает международное право и международное гуманитарное право, права человека, разрушает жизни и судьбы людей. Миллионы потеряли родной дом, десятки тысяч – жизни, тысячи - свободу. Это достаточные основания для сохранения и укрепления имеющегося санкционного режима, введение новых ограничительных мер», - подчеркнул министр.

Топ-дипломаты Украины и ЕС отметили успешное проведение в Киеве учредительного саммита Крымской платформы, обсудили совместные шаги для реализации положений ее итоговой декларации и дальнейшую поддержку инициативы со стороны ЕС.

Боррель подтвердил непоколебимую поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины, а также готовность ЕС и в дальнейшем оказывать поддержку Украине в противостоянии агрессии РФ и внедрении реформ.

Министр пригласил Высокого представителя ЕС осуществить визит в Украину в ближайшее время, в частности предложил посетить линию соприкосновения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.