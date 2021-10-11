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Европейский Совет утвердил решение, которым будут применены санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд к еще восьми лицам за активную поддержку действий и реализацию политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Соответствующее решение обнародовано в понедельник в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

«Совет считает, что эти восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничительные меры за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - отмечается в официальном журнале ЕС.

В частности, в список лиц, внесенных в санкционный список ЕС, входят сотрудники правоохранительных органов - судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за исполнение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе. «Эти люди принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя», - сообщается в пресс-релизе ЕС.

Под санкции, в частности, попали судья Верховного суда Республики Крым Галина Редько, начальник УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю Леонид Михайлюк, судья Киевского районного суда города Симферополь Андрей Долгополов и прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков.

В пресс-релизе ЕС уточняется, что теперь под санкциями, связанными с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 185 физических и 48 юридических лиц. 
ForUm

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