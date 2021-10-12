С 1 января минимальная пенсия родным погибших в АТО/ООС возрастет до 7800 грн, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержало решение об установлении с 1 января 2022 минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жены (мужа) защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС.

«Повышенное пенсионное пособие со следующего года получат более 2000 людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов. Адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи», - отметил премьер-министр.