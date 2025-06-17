Пенсійну реформу-2025 скасували? У Раді відклали запровадження бальної системи

Запланована пенсійна реформа-2025, що мала запровадити нову модель нарахування пенсій на основі «пенсійних балів», фактично відкладена на невизначений термін. Попри гучні заяви та розробку проєктів законів, у Верховній Раді досі немає жодного зареєстрованого документа, який би запускав ці зміни. Про це заявив перший заступник голови парламентського Комітету з питань соцполітики Михайло Цимбалюк, підкресливши, що у липні цього року очікуваних змін не буде.

Намір запровадити бальну систему вперше озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вересні 2023 року. Метою було зробити підхід до формування пенсійних виплат більш прозорим і справедливим. Згодом, у бюджеті на 2025 рік, Кабінету Міністрів було доручено підготувати умови для запуску реформи.

Законопроєкти залишилися на папері

У грудні 2024 року Міністерство соціальної політики винесло на громадське обговорення проєкти законів, що стосувалися реформи солідарної пенсійної системи та введення накопичувального компонента. Федерація профспілок України навіть публікувала попередній варіант змін, де йшлося про старт реформи з 1 липня 2025 року.

Заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак тоді заявляла: "На сьогодні ми як міністерство розробили проєкт закону про реформу солідарної системи, проєкт закону про запровадження накопичувальної системи. Ми зараз працюємо, щоб ці законопроєкти подати на розгляд уряду і після того на розгляд ВР". Схожі наміри озвучувала і міністерка соціальної політики Оксана Жолнович на початку 2025 року. Проте, як виявилося, далі слів справа не пішла.

Офіційна заява: змін у липні не буде

Михайло Цимбалюк розставив крапки над "і", зазначивши, що у Верховній Раді немає "жодного, підкреслюю, жодного, ані проєкту закону, ані концепції" щодо пенсійної реформи. Він наголосив, що реформа пенсійної системи – це надзвичайно складне і делікатне питання, особливо в умовах війни та нестабільної економіки. За його словами, необхідне широке суспільне та експертне обговорення, адже ця тема є дуже дискусійною, особливо за відсутності зростання ВВП.

"Ми вже зверталися до Міністерства соцполітики, щоб нам її презентували. Поки вони її ще обговорюють. Через це, як на мене, перспектива цієї бальної системи поки далека. Те що потрібно проводити реформу, вже ніхто не сумнівається, але, по-перше, для цього необхідні додаткові гроші, яких сьогодні реально немає. По-друге, має бути якийсь перехідний період", – зазначив народний обранець в інтерв'ю виданню "На пенсії". Він також наголосив на важливості обговорення досвіду інших країн та кореляції системи з поточною ситуацією в умовах війни.

Таким чином, попри попередні анонси, реальних кроків до запровадження бальної системи в Україні ще не зроблено. Законопроєкти не подані до парламенту, і їхній зміст остаточно не визначено. На сьогодні впровадження бальної системи залишається лише планом – без конкретної дати запуску.