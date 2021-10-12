Кабинет Министров Украины выделил 150 млн гривен на обеспечение потребности учреждений здравоохранения, которые проводят предварительную диагностику COVID-19, расходными материалами для диагностики коронавирусной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Коронавирусная болезнь, особенно штамм «Дельта», распространяется очень быстро. Поэтому мы должны принимать все возможные меры для оперативного реагирования, в частности, тестировать лиц с любыми симптомами ОРВИ, отслеживать контактных лиц. Тестирование является одним из способов прервать цепь инфицирования», - подчеркнул министр Виктор Ляшко.

Средства выделили по бюджетной программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями».

Дополнительно ожидается поставка 2 млн экспресс-тестов на средства специального фонда Государственного бюджета Украины по бюджетной программе «Улучшение здравоохранения на службе у людей». Это позволит покрыть дополнительную потребность учреждений здравоохранения для диагностики COVID-19 и обеспечить бесплатное тестирование лиц с подозрением на коронавирусную болезнь.