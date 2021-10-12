Следователи Нацполиции в Киеве с привлечением спецподразделения КОРД разоблачили участников преступной группы, причастных к ограблениям граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов, в том числе с летальным исходом (ч. 3 ст. 185, ч. 2. ст. 187, ч. 1 ст. 115 УК Украины), сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Киева действует группа лиц с распределением функций участников группы, с целью похищения имущества потерпевших, путем знакомств и дальнейшего предложения совместно употребить алкогольные напитки. В момент употребления алкогольных напитков члены группы подмешивали в напиток неизвестное вещество, в результате которой пострадавшие теряли сознание. В одном эпизоде ​​имел место смертельный случай.

В рамках расследования в период с 09.10.2021 по 11.10.2021 на территории Киева и Киевской области правоохранители провели ряд обысков, в том числе по месту жительства лиц, причастных к совершению этих преступлений.

По результатам проведения обысков в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 5 человек. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Устанавливаются другие участники преступной группы, а также граждане, пострадавшие вследствие их противоправных действий.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что на прошлой неделе правоохранители разоблачили деятельность другой группы «клофелинщиков», которые действовали на территории автовокзала «Киев». Теперь им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения по четырем эпизодам.