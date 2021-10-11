Голосеевская окружная прокуратура Киева совместно с полицией проводит обыски в служебных помещениях Департамента молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч . 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 УК Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, должностные лица коммунального предприятия «Спортивный комплекс» на основании заключенных договоров безосновательно перечислили бюджетные средства на счета подрядных организаций за выполненные работы по капитальному ремонту стадиона с легкоатлетическими дорожками и спортивных площадок КП «Спортивный комплекс», которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме.

Указанные действия повлекли убытки территориальной общине на сумму свыше 700 тыс. гривен.

В ходе обыска обнаружены и изъяты документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом, которые станут предметом экспертного исследования.

Вместе с тем, в ходе проведения обыска двум инженерам технического надзора сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины и планируется сообщение о подозрении третьему лицу - представителю подрядной организации.