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Во вторник, 12 октября, дожди периодически пройдут в западных и северных областях, а также затронут Винницкую область, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории без осадков, но возможны туманы.  

В Карпатах дождь будет переходить в снег.

Температура воздуха особо не изменится: ночью от 3 мороза до 4 тепла, на высокогорье до 5 мороза, днем ​​в Украине предполагается + 9 + 13 градусов, в восточных областях и на юго-востоке + 10 + 16 градусов.

В Киеве 12 октября температура воздуха мало изменится - ночью +2 + 5 градусов, в окрестностях ниже, днем ​​около + 11 + 14 градусов.
ForUm

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