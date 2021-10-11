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Укрзализныця возобновила международное сообщение с 5 европейскими странами, сообщила пресс-служба компании.

«Возвращаемся к возобновлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях», - говорится в сообщении.

Сегодня пассажиры Укрзализныци могут комфортно путешествовать в

  • Словакию, куда направляются поезда: Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чиерна над Тисом;
  • Венгрию и Австрию: Киев - Будапешт - Вена;
  • Молдову: Одесса - Кишинев;
  • Польшу: Киев - Перемышль.

10 октября после полуторагодовалого перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити + по маршруту Киев - Перемышль (Польша).

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу еще и на официальном сайте компании на сайте booking.uz.gov.ua.

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Польши и других стран Европы, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольств этих стран в Украине, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины.
ForUm

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