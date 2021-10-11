Служба безопасности Украины разоблачила хакера, который создал и администрировал мощный ботнет – автоматизированную сеть из более 100 тысяч фейковых аккаунтов. Через нее он совершал DDoS- и спам-атаки, проявлял уязвимость веб-сайтов и взламывал их, сообщает пресс-центр ведомства.

Как удалось установить киберспециалистам СБУ, злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области. Кроме кибератак и взлома сайтов он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах так называемым «брутфорсом».

Заказчиков находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с «клиентами» осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

При этом, по данным следствия, прикарпатец является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО.

Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, используемые для проведения трансакций.

В ходе обысков, проведенных по адресам регистрации и фактического проживания злоумышленника, изъято компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас организатору ботнета готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ст. 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) Уголовного кодекса Украины.