Сегодня 95% всех выявленных случаев заражений коронавирусом в Украине приходятся на штамм «Дельта». Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Врачи-инфекционисты говорят об определенных особенностях «Дельты» на территории Украины: инфицированный человек может иметь симптомы 7-8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%. Таких людей трудно вытащить, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города - Харьков, Запорожье, Днипро и Одесса. Кроме этого, по статистике Минздрава, в пересчете на 100 тысяч населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

Ляшко также рассказал, что сейчас одной из ближайших к «красной» зоне является Херсонская область.

«Сначала значительный рост нынешней волны был в западных областях, и мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая первая «загорелась», уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост, - сказал министр. - В частности, Херсонщина, которая две волны прошла, не выходя из желтого уровня, даже в оранжевый не попадала... Сейчас она одна из первых, которая может приблизиться к красному уровню».

По словам главы украинского Минздрава, нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го. Сегодня в Украине ежедневно регистрируют по 16-17 тысяч случаев COVID-19.

«Это высокие показатели заболеваемости», - отмечает министр. При этом в Украине растут как новые случаи заражений, так и количество госпитализаций.

«Новая циркуляция вируса, которая и привела к этой волне, прежде всего ищет имунонезащищенных людей - тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован», - объясняет Ляшко.

С начала кампании вакцинации в Украине как минимум одной дозой вакцинировалось около 20% взрослого населения.