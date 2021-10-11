В Киеве обнаружили за минувшие сутки 213 больных коронавирусом. 21 человек умер, сообщил мэр Виталий Кличко.

«213 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 21 человек умер. Всего за период пандемии 5551 летальный случай. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 240 256», - сообщил он.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом и 208 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 42 человека. В общем коронавирус преодолели 222683 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 39, в Оболонском - 35, и в Деснянском районе - 33 случая», - отметил Кличко.