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В мае задержки Россией судов при проходе через Керченский пролив длились в среднем более 16 часов.

Как передает Укринформ, об этом заявили в миссии Украины при ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности в среду, 23 июня.

«В то время, как Российская Федерация продолжает отказываться отменять свое незаконное решение о закрытии части Черного моря до конца октября 2021 года, мы наблюдаем продолжающиеся ограничения свободы судоходства через Керченский пролив. В мае 2021 года средняя продолжительность вызванных действиями России искусственных задержек судов, направлявшихся из Черного моря в украинские порты Азовского моря, Мариуполь и Бердянск, составила более 16 часов», - заявили дипломаты.

Было отмечено, что такие незаконные ограничения свободы судоходства наносят экономический ущерб Украине, прежде всего людям, проживающим в прибрежных районах Азовского моря.

«Мы призываем Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины, отменить незаконную оккупацию Крыма, деоккупировать части Донбасса и восстановить свободу судоходства в Черном море, через Керченский пролив и в Азовском море», - заявила миссия Украины при ОБСЕ.
ForUm

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