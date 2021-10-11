В ВОЗ заявили, что вскоре человечество преодолеет почти 60% пути в борьбе с пандемией COVID-19, но этот путь могут усложнить появление новых штаммов коронавируса и другие неожиданные препятствия.

Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан в интервью швейцарской газете SonntagsBlick, передает Суспільне.

«Я надеюсь, что скоро мы преодолеем 60% маршрута (в борьбе с вирусом, - ред.). Но не исключено, что нам придется преодолеть очередную неожиданную гору», - отметила Сваминатан.

Она не исключила появление новых вариантов штаммов коронавируса. В то же время эксперт отметила, что улучшению эпидемиологической ситуации будет способствовать уровень вакцинации 70-80%.

«Чем больше мы миримся с этим положением дел, тем выше риск появления новых вариантов (корона вируса, - ред.). Вот почему ВОЗ призывает использовать все доступные дозы вакцины для повышения уровня вакцинации во всем мире», - подчеркнула Сваминатан.

При этом она добавила, что бустерные дозы можно рассматривать только тогда, когда все были должным образом вакцинированы.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование происхождения коронавируса с помощью новой группы ученых.

Пандемия COVID-19 началась в декабре 2019 году в китайском городе Ухань. Мировое сообщество активно обвиняло КНР в сокрытии истинных масштабов эпидемии и обстоятельств ее начала.