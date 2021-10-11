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Вечером 10 октября столичные активисты устроили автопробег к дому президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе на Киевщине. Там они развернули баннер с изображением главы государства и зажгли файеры, сообщает Суспільне.

Участники автомарша собрались на парковке у ТЦ «Магеллан».

«Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование «вагнергейта». Власть врет нам об оффшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток. Вас тоже это все задолбало? Тогда присоединяйтесь к протесту!» - призвали организаторы.

 

 

По подсчетам организаторов, около дома Зеленского собралось примерно 100-150 активистов, которые держали плакаты с надписями: «Это уже даже не Квартал-95, а англаг-аншлаг», «Тебя будут судить за вангергейт» и другие.

При этом дом президента охраняли около 500 правоохранителей. Также на месте дежурили представители Красного креста.

Впоследствии активисты зажгли файеры, а также развернули баннер с изображением Зеленского и надписью «Коломойского - под санкции». Именно этот баннер 8 октября полиция отобрала у активистов, когда они пытались его развернуть в столице.

10 октября участники протестной акции принесли тыквы к дому пятого президента Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области.

Порошенко заявил, что акцию отвечает Офис президента.
ForUm

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