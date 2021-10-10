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Водителя фуры после смертельного ДТП, которое произошло в Одесской области с рейсовым автобусом и унесла жизни двух человек, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

«Водитель фуры задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие», - говорится в сообщении.

Известно, что водитель грузовика, житель Черкасской области, столкнулся с маршруткой, когда ее водитель сделал остановку.

Где именно остановился автобус, на обочине или прямо на дороге, полицейские будут устанавливать в ходе следствия: показания мужчин расходятся. Их проверили на содержание алкоголя в крови, результат теста показал, что оба были трезвыми.

В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса: 16-летний парень, шесть женщин и двое мужчин. Все они жители Холодной Балки. У них черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы. Еще два человека, мужчина 40 лет и женщина 35-ти лет, погибли.

Вблизи села Холодная Балка Одесской области произошло смертельное ДТП, столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Двое погибли. Ранее сообщалось, что травмы получили шесть пассажиров автобуса.
ForUm

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