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В аэропорт Борисполь прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в воскресенье, 10 октября.

Об этой помощи было договорено во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов», - рассказали в министерстве.

Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями. Сегодня в Украину прибыла одна из них.

«Предоставление дополнительной помощи для безопасности от правительства США вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами», - отметили в Минобороны.
ForUm

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