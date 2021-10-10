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Британец Тайсон Фьюри победил нокаутом американца Деонтея Уайлдера в третьем бою боксеров за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.

Соперники провели открытый поединок, в котором сокрушительные удары следовали один за другим, в результате чего оба по два раза побывали в нокдауне.

Уайлдер поднимался с канваса в третьем и 10-м раундах, тогда как Фьюри — дважды по ходу четвертой трехминутки.

Настойчивость британца и усталость американца привела к окончательному результат в виде нокаута последнего в 11-м раунде.
ForUm

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