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Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме “Вильнюс”. По дороге в Тбилиси политик побывал в городах Абаша, Батуми и Кутаиси, сообщает телекомпания “Мтавари архи”.

Паромом руководил еще один фигурант дела Ельгуджа Цомая. При пересечении границы он спрятал Саакашвили в отсеке грузовика с молочными продуктами. Там политик провел почти 48 часов.

Согласно показаниям по делу, после того, как паром прибыл в порт Поти, его проверили таможенники, но дефектов не обнаружено.
ForUm

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