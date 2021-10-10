Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме “Вильнюс”. По дороге в Тбилиси политик побывал в городах Абаша, Батуми и Кутаиси, сообщает телекомпания “Мтавари архи”.
Паромом руководил еще один фигурант дела Ельгуджа Цомая. При пересечении границы он спрятал Саакашвили в отсеке грузовика с молочными продуктами. Там политик провел почти 48 часов.
Согласно показаниям по делу, после того, как паром прибыл в порт Поти, его проверили таможенники, но дефектов не обнаружено.
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