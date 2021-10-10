Украина имеет достаточные запасы газа для нормального пройти отопительный период. С Россией нужно будет обсуждать следующий контракт на поставки газа, но на основе европейских правил. Об этом сказала заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Радио Свобода в воскресенье, 10 октября.
"Мы нормально пройдем осенне-зимний период. Мы как европейская страна, которая работает по европейским нормам, имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах", – заверила Стефанишина.
Относительно необходимости проведения переговоров с Россией по газу, она отметила, что нынешние договоренности базируются на европейских нормах и таким же должен быть новый контракт.
"Даже действующее соглашение с Российской Федерацией базируется на европейских нормах. Поэтому нам обязательно необходимо будет договариваться, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа, но исключительно на основе европейских правил", – резюмировала вице-премьер.
Напомним, Украина просит поддержки у НАТО в сохранении транзита газа. Гарантированное сохранение физического транзита газа в объеме не менее 45 млрд куб. м в год является одним из важных моментов, чтобы не позволить России применять оружие против Украины или Европы. Об этом заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
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