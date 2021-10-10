В Болгарии по подозрению в шпионаже арестовали известного российского ученого Сергея Зоненко, его жену и сына. После заседания суда 9 октября их оставили под стражей.

Как сообщает местный телеканал NOVA, их задержали в болгарском городе Казанлык на этой неделе. Ученого и членов его семьи обвиняют в вывозе образцов продукции и конфиденциальных документов к ним из оружейного завода Арсенал, где они все работали. 60-летний Зоненко руководил там отделом накопительных боеприпасов, а его жена была дизайнером.

По данным местного издания

Монитор, суд избрал самую строгую меру пресечения трем иностранцам — всемирно известному ученому-оружейнику, члену Российской академии наук доктору Сергею Зоненко, а также его жене Ольге и их сыну Вениамину. Двое последних являются гражданами Литвы. Адвокаты требовали домашний арест или подписку о невыезде, однако суд отказал. Там опасаются, что фигуранты могут скрыть или уничтожить доказательства.

Также задержанным предъявлены обвинения в незаконном доступе к компьютерной информации — за это им грозит до двух лет тюрьмы.

Сергей Зоненко переехал в Болгарию вместе с семьей восемь лет назад. Он является автором множества разработок, в том числе и в сфере кумулятивных снарядов До переезда ученый работал в известной российской компании по производству современных боеприпасов и посвятил свою диссертацию безопасности ядерных реакторов.

Арсенал — частная компания, которая является старейшим производителем огнестрельного оружия и боеприпасов в Болгарии. Она ведет международную торговлю оружием. В 2016 году правительство Болгарии включило завод в перечень 11 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса страны.