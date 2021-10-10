В Германии началось расследование причастности лидера белорусского режима Александра Лукашенко к массовому наплыву нелегалов. Его рассматривают как "главного контрабандиста", который направляет потоки мигрантов в страны Европейского союза.

Как отмечает газета со ссылкой на источники, расследуется причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов с территории Беларуси через Польшу в Германию.

"Согласно информации BILD am Sonntag, немецкие власти сейчас расследуют действия Лукашенко как главного контрабандиста", - пишет издание.

Также сообщается, что с августа 2021 года со стороны Беларуси в Германию незаконно перебрались почти 4 000 мигрантов.

По данным Bild, чаще всего нелегально попасть в страну пытаются молодые люди из Ирака и Сирии. Как правило, они сначала попадают в Беларусь из Ирака, ОАЭ, Ливана, Иордании, Турции и Сирии по студенческим визам.

После прибытия в Минск пограничники или милиция перевозит их на участки польской границы с минимальной охраной. Перебравшись на территорию ЕС, нелегалы самостоятельно продолжают путь в направлении Германии.

По данным журналистов, за пересечение границы с ЕС мигранты платят белорусской стороне около 4 000 евро.