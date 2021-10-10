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В Святогорской лавре проходят торжества, посвященные 30-летию создания Донецкой епархии Украинской Православной Церкви и 30-летию архиерейской хиротонии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

Как сообщает Центр информации УПЦ, праздничные богослужения возглавляет Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

«Основная миссия Донецкой епархии состоит в том, что она сохранила свое каноническое единство. И на территории Украины, и на неподконтрольной территории осталась епархия - Донецкая и Мариупольская Украинской Православной Церкви. Во всех храмах Донецка, Мариуполя, Славянска, Горловки, Луганска, всегда поминался и поминается Предстоятель нашей канонической Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, митрополит Киевский и всея Украины. Это не просто единство Церкви и канонических епархиальных границ, это - единство народа, который не разделился, и Церковь этому способствовала», - подчеркнул наместник Святогорской лавры митрополит Арсений на брифинге для журналистов центральных СМИ.

Вчера в Успенском соборе Святогорской лавры состоялось всенощное бдение, которое возглавил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в сослужении архиереев и священнослужителей, прибывших из епархий Украинской Православной Церкви.

Сегодня также был освящен памятник Блаженнейшему Митрополиту Владимиру (Сабодану) на территории Святогорской лавры.

Согласно данным на 2021 год в Донецкой епархии 430 священнослужителей, 472 общины, 372 приходских храма, 31 монастырский храм, 59 храмов при светских учреждениях (система образования, лечебные учреждения), 6 молитвенных домов.
ForUm

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