В ночь на воскресенье в городе Чугуев пожар уничтожил жилой дом. Погибили два человека, сообщает управление ГСЧС в Харьковской области.
Указано, что информация о пожаре была получена в 4:51 утра. О происшествии известили соседи, которые увидели, как внутри дома уже горели жилые комнаты.
К месту вызова прибыло два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах. На тот момент дом горел весь на площади 80 кв.м. Его деревянное перекрытие разрушилось.
Во время разбора и проливания обгоревших разрушенных конструкций дома спасатели обнаружили тела двух погибших. Ими оказались 62-летняя хозяйка дома и ее 31-летний сын. Пожар потушили в 07:00 утра.
По предварительным данным причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.
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