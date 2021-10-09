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Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили, который ранее объявил голодовку, начал принимать соки и мед. Об этом поздно вечером в пятницу, 8 октября, сообщило издание Грузия Онлайн со ссылкой на Специальную пенитенциарную службу.

По сообщению ведомства, Михеил Саакашвили купил в тюремном магазине семь банок меда.

"В понедельник была изготовлена личная карточка. У него был доступ к различным продуктам, включая натуральные соки, мед, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, а также несколько литров натурального сока.

Он начал принимать пищу, в том числе мед, натуральный сок, что фактически говорит о том, что так или иначе, организму не грозит истощение", - заявил Начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.

Тем временем личный врач Саакашвили Николо Кипшидзе сообщил журналистам, что у его пациента анемия, состояние его здоровья может ухудшиться в ближайшие дни.

По словам Кипшидзе, "Саакашвили силен и чувствует себя хорошо.  Он продолжает голодовку и сказал мне, что не прекратит ее", - рассказал врач.

Он отметил, что встретился и поговорил с главным врачом тюрьмы, в которой находится Саакашвили, и обследования политика, которые, по мнению специалиста, должны были быть проведены, уже сделаны.
ForUm

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