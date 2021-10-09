В России за минувшие сутки умерло рекордное количество больных COVID за все время пандемии – 968 человек. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба.

Всего за сутки в РФ зафиксировали 29 362 случая коронавируса.

Эти значения приблизились к максимальным за пандемию 29 935 случаям, зафиксированным 24 декабря 2020 года.

Отмечается, что больше всего смертей от коронавируса за сутки в Москве – 70, в Петербурге – 61, в Свердловской области – 48.

В Москве за сутки отмечен скачок заболеваемости с 4 594 в пятницу до 6 001 случая в субботу. Это максимальное число заражений с 9 июля.