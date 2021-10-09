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В субботу, 9 октября, сборная Украины проведет выездной поединок с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022.

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Александр Петраков озвучил заявку сборной Украины на предстоящею встречу.

Голкиперы: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык;

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Илья Забарный, Артем Шабанов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Николай Матвиенко;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Сергей Булеца;

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.

Отметим, что в заявку не попал Александр Пихаленок.

Матч Финляндия - Украина начнется в 19:00 по Киеву.
ForUm

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