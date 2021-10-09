На следующей неделе, 12 октября, в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Украинскую сторону будет представлять президент Владимир Зеленский. От ЕС будут присутствовать президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщается на сайте Европейского совета в пятницу, 8 октября.

«Саммит подтвердит неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также непоколебимую поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», – заявили в Брюсселе.

Указано, что на саммите рассмотрят шесть основных тем:

результаты, достигнутые в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС;

дальнейшее усиление экономической интеграции в различных сферах, включая климат, энергетику, телекоммуникации, связь, авиацию, образование и исследования;

дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины;

дальнейшее укрепление сотрудничества в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией;

сотрудничество в борьбе с последствиями пандемии;

саммит Восточного партнерства, который состоится 15 декабря в Брюсселе.

На Банковой ожидают, что по итогам саммита будет подписана декларация, в которой будут подтверждены европейские перспективы Украины.