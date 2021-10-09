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Заместитель главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд совершит трехдневный визит в Россию, где проведет ряд встреч и обсудит актуальные для двух государств и мира вопросы. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщила пресс-служба Госдепа.

«Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится в Москву (Россия) 11 октября, чтобы встретиться с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов», - уточнили в ведомстве.

Далее у Нуланд запланированы визиты в Ливан и Великобританию. Так, 14 октября дипломат посетит Бейрут, где встретится с представителями гражданского общества и властями страны для обсуждения экономических реформ и выборов в 2022 году.

На следующий день замгоссекретаря США отправится в Лондон. В британской столице Нуланд, как сообщается, "встретится с должностными лицами высокого ранга по ряду глобальных вопросов".
ForUm

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