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С ноября в США начнут принимать иностранцев, прошедших иммунизацию от коронавируса. Вакцины должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом сообщает Reuters.

На признании в США прививок от коронавируса, одобренных ВОЗ, настаивали многие страны, поскольку вакцины, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, широко не используются во всех странах.

При этом отмечается, что CDC должен доработать и опубликовать новые правила отслеживания контрактов для иностранных посетителей, которые он отправил в Белый дом на рассмотрение.
ForUm

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