С ноября в США начнут принимать иностранцев, прошедших иммунизацию от коронавируса. Вакцины должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
Об этом сообщает Reuters.
На признании в США прививок от коронавируса, одобренных ВОЗ, настаивали многие страны, поскольку вакцины, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, широко не используются во всех странах.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время