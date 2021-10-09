С ноября в США начнут принимать иностранцев, прошедших иммунизацию от коронавируса. Вакцины должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом сообщает Reuters.

На признании в США прививок от коронавируса, одобренных ВОЗ, настаивали многие страны, поскольку вакцины, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, широко не используются во всех странах.

При этом отмечается, что CDC должен доработать и опубликовать новые правила отслеживания контрактов для иностранных посетителей, которые он отправил в Белый дом на рассмотрение.