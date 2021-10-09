Высший антикоррупционный суд, который 8 октября начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения Геннадию Труханову и другим подозреваемым в участии в преступной группировке, сделал перерыв до 11 октября.

Судья ВАКС сообщила, что продолжение заседания состоится в понедельник в 9 утра.

Заседание завершилось на этапе прения сторон, вердикта не последовало.

Прокуратура требует для мэра Одессы меру пресечения в виде взятия под стражу с возможностью оплатить залог на сумму 120 млн грн.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.