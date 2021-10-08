По итогам работы в сентябре Укрзализныця получила прибыль - почти 321,9 млн грн. Благодаря этому результату компании удалось существенно сократить убытки по итогам 9 месяцев работы 2021 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе общества.

В частности, в течение января-сентября 2021 Укрзализныця получила 468,8 млн грн убытков, в 3,6 раза меньше, чем в первом квартале этого года и в три раза меньше первого полугодия. Фактически убытки сокращены на 1 млрд грн.

Таких результатов компании удалось достичь благодаря оживлению работы грузовой вертикали и увеличению объемов перевозок. Так, прибыль от грузовых перевозок составила по итогам 9 месяцев 2021 более 8,7 млрд грн, остальные доходы получены от другой операционной деятельности. Однако ущерб от пассажирских перевозок - более 10,1 млн грн.

По мнению специалистов финансовой вертикали компании, при стабильной ситуации в экономике и устойчивом курсе иностранных валют общество закончит 2021 с положительным финансовым результатом. Кроме того, компания планирует получать дополнительные поступления от реализации непрофильных активов, уменьшения затрат на электроэнергию, поскольку отныне покупает ее направлено у государственного производителя НАЭК «Энергоатом».

Как сообщалось ранее, в сентябре перевозчик вышел на рекорд последних 5 лет по показателю среднесуточной нагрузки.