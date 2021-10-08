В Киеве обнаружили за минувшие сутки 721 больного коронавирусом. 16 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«721 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. 16 человек умерли. Всего с коронавируса в столице, за период пандемии, 5503 летальных случая. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 238 860», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 55 больных коронавирусом и 207 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 128 человек. В общем коронавирус преодолели 22 239 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 117, в Днепровском – 104 и в Деснянском районе – 103 случая», - отметил Кличко.